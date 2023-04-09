الشمري يؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات بحق مراكز التجميل غير المرخصة

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مراكز التجميل غير المرخصة.

وقالت الداخلية في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اجتماعاً في مقر قيادة عمليات بغداد، ضم قائد عمليات بغداد وممثلين عن جهاز الأمن الوطني وقائدي عمليات الكرخ والرصافة وقائدي شرطة الكرخ والرصافة ومكافحة الجريمة المنظمة ومدير التفتيش في وزارة الصحة، لمناقشة الإجراءات القانونية اللازمة بحق مراكز التجميل غير المرخصة".

وأضاف البيان أن الشمري "أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه المراكز غير المرخصة خاصة التي تعرض المواطنين للخطر"، مشيراً الى أن "الأجهزة الأمنية ستعمل على مساندة فرق وزارة الصحة خلال عملها في هذا المجال".