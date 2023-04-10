بعبوة ناسفة.. استهداف منزل محافظ أسبق في البصرة (فيديو)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين استهدفوا منزل محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي بعبوة ناسفة في منطقة الطويسة وسط البصرة".



وأضاف المصدر، أن "الاضرار فقط في واجهة الدار".

يذكر أن الوائلي شغل منصب المحافظ منذ عام 2005 ولغاية عام 2009، واغتيل في عام 2012 قرب مسجد سيد حامد السويج بالعباسية بالبصرة جنوب العراق.