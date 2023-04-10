اعتقال 9 متهمين بـ "الدكة العشائرية" في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات امنية متفرقة ضمن العاصمة بغداد نتج عنها القاء القبض على (٩) متهمين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، اثنان منهم اقبلا على تفجير منزلهما بعبوة محلية الصنع وذلك لاتهام مواطنين ابرياء بذلك بغيتا لاخذ اتاوات او مايعرف (بالفصل العشائري)".وأضاف البيان، أن "المتهمين تم ايداعهم التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".