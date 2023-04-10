استحداث 2063 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة الموازنة في الوزارة استكملت اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بعدد إجمالي بلغ 2063 درجة، وكالآتي: ـ• ديوان الوقف الشيعي / دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية 10• هيأة التقاعد الوطنية 500• مديرية شباب ورياضة بغداد الكرخ 330• وزارة التربية / كلية التربية المفتوحة 20• وزارة الإعمار والاسكان / المديرية العامة للماء 1141• مديرية طرق وجسور بابل 62وأضافت، أن "اجراءات الاستحداث تأتي استنادا الى قرار مجلس الوزراء (23186) لسنة 2023، وعملاً باعمام وزارة المالية رقم (75555) في 27كانون الأول 2022".