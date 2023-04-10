رئيس الجمهورية يبحث واقع التعليم الجامعي.. "ضرورة تطوير الجامعات"

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد أستقبل في قصر بغداد، وفدا من رؤساء الجامعات ضم د. منير السعدي رئيس جامعة بغداد، ود. أحمد الغبان رئيس الجامعة التكنولوجية، ود. علي الجبوري رئيس الجامعة العراقية، ود. ثامر الكاظمي رئيس جامعة الكرخ، ود. عبد المحسن ناجي رئيس الجامعة التقنية الوسطى".وأضاف، أن "اللقاء بحث واقع التعليم الجامعي في البلد"، مبينا ان "رئيس الجمهورية أكد ضرورة إيلاء الجانب العلمي ورصانته الأولوية لتخريج طلبة يمتلكون أسساً علمية وأكاديمية"، لافتا إلى أن "الجامعات العراقية تعتبر من أعرق الجامعات في المنطقة ولها سمعة طيبة ورصانة علمية على مستوى العالم، وتخرّجت فيها نخب علمية وأكاديمية لامعة تعمل داخل البلد وخارجه".وبحسب البيان، أشار رشيد الى، أنه "سيقوم بزيارات ميدانية للجامعات العراقية، مشددا على أهمية "أن يكون للقطاع الخاص دور في استيعاب الطلبة الخريجين".ولفت الرئيس إلى "أهمية تطوير الجامعات عبر التعاون والتنسيق مع قريناتها في العالم وكذلك مع المراكز العملية والبحثية الدولية"، مشددا على "ضرورة الارتقاء بواقع الكليات الأهلية، والاهتمام بتطوير المناهج الدراسية للطلبة، وضرورة دعم الأوائل والمتميزين لتطوير مهاراتهم والاستفادة من إمكانياتهم".من جانبهم، أعرب رؤساء الجامعات الحاضرون عن "شكرهم لرئيس الجمهورية لحرصه على تعزيز مكانة الجامعات"، وفيما أكدوا أن "مؤسساتهم اتخذت خططا لرفع المستوى العلمي وزيادة عدد الطلاب المبتعثين إلى خارج البلد"، أشاروا إلى "أهمية التنسيق مع الشركات الأهلية والحكومية".