وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية صادق على تثبيت محاضري (الكرخ الاولى) على الملاك الدائم واعتبار مباشرتهم من تأريخ 1/1/2023"، متمنياً لهم "التوفيق في مسيرتهم التربوية".وأضافت، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية الكرخ الاولى بلغ 3065 متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".