ميسان تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل

السومرية نيوز – محليات



أعلنت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).



وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في حديث لـ السومرية نيوز، أن "محافظة ميسان قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل (21 رمضان) بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)".





وأضاف، أن "العطلة تأتي لفسح المجال امام ابناء المحافظة لاحياء هذه الذكرى الاليمة ولاداء مراسيم الزيارة".