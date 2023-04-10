هيئة الإعلام توجه بإيقاف الإعلانات لمراكز التجميل غير المرخصة

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فانه "تقرر إيقاف بث الإعلانات الترويجية الخاصة بمراكز التجميل، والتي تحتوي على مشاهد خادشة بالحياء، إضافة الى نشر التوعية والتثقيف بمخاطر انتشار مراكز التجميل غير المجازة وتأثيرها الصحي على الصحة المجتمعية".الوثيقة ادناه:ـ