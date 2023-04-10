اندلاع حريق بمجمع للمواد الانشائية في النجف (صور)

السومرية نيوز – محليات



أفاد مراسلنا في محافظة النجف، اليوم الاثنين، باندلاع حريق كبير في مجمع للمواد الانشائية.

وقال مراسلنا، إن "حريقا اندلع بمجمع لبيع المواد الانشائية في حي الجزيرة بمحافظة النجف الاشرف".



وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني باشرت في عمليات الإطفاء للحد من انتشار الحريق الى المحلات المجاورة".



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