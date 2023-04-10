وزيرة الهجرة في نقابة الصحفيين.. "إشادة بتضحيات الأسرة الصحفية"

وذكر بيان لنقابة الصحفيين العراقيين، ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، زارت اليوم، النقابة لتقديم التهنئة لنقيب الصحفيين مؤيد اللامي لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد العام للصحفيين العرب".وعبرت الوزيرة خلال لقائها نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وفق البيان، عن "اعتزازها بنقابة الصحفيين لدورها المتميز والنجاحات الكبيرة التي حققتها على جميع المستويات ودفاعها المتواصل عن الصحفيين والإعلاميين لتأدية واجبهم الإعلامي والمهني ونقل الصورة المشرقة عن العراق إلى الرأي العام العالمي".وأشادت فائق "بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها الأسرة الصحفية"، مؤكدة "حرص الوزارة على التعاون المثمر مع نقابة الصحفيين والأسرة الصحفية في تنفيذ برامجها وانشطتها التي تصب في خدمة العمل الصحفي والإعلامي في العراق".من جانبه، قدم اللامي "شرحاً مفصلاً عن طبيعة عمل النقابة ومؤسساتها الإعلامية وفروعها في المحافظات. وابدى استعداد النقابة في التعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين وجهودها الانسانية التي تخدم السلم المجتمعي في العراق".