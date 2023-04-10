النزاهة تستقدم مديرين عامين في وزارة التجارة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المتهمان ارتكبا مخالفات بإيداع 129 مليار دينار في أحد المصارف الأهليَّة".واضافت: "صدر أمري استقدام بحق مديرين عامين في وزارة التجارة (حالياً وسابقاً)؛ على خلفيَّـة الإضرار عمداً بأموال ومصالح الوزارة".واشارت الهيئة الى إنَّ "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرَّر استقدام المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة المنسوب حالياً إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة؛ لارتكابه مُخالفاتٍ بفتح حسابٍ جارٍ في مصرفٍ أهليٍّ، وإيداع مبالغ ماليَّةٍ فيه".وتابعت إنَّ "المدير العام للصندوق قام بإيداع مبالغ الجباية البالغة (69,000,000,000) مليار دينارٍ في المصرف الأهلي، خلافاً للتعليمات والضوابط، على الرغم من أنَّ وزارة التجارة لديها حسابٌ حكوميٌّ في مصرف الرشيد".وفي السياق ذاته، أوضحت الدائرة أنَّ "قاضي المحكمة ذاتها أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب سابقاً؛ لقيامه بفتح حسابٍ جارٍ في المصرف ذاته، وإيداع مبلغ (60,000,000,000) مليار دينار فيه، في مخالفةٍ صريحةٍ للضوابط والتعليمات".