كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام) يتقدم محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي بأحر التعازي لمولانا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والى العالم الاسلامي عامة والشعب العراقي خاصة داعيا الله العلي العظيم الثبات على نهج الائمة الاطهار عليهم السلام وان يمن على العراق والعراقيين الامن والامان والازدهار".وتابع: "بهذه المناسبة يعلن المحافظ عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء المصادف ١٢ من شهر نيسان الجاري مع استمرار الدوائر الخدمية والامنية بتقديم خدماتها الى المواطنين".