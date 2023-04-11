مجهولون يفتحون النار على محامي واصابة شخصين بحادث تصادم في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع بيك اب نيران فتحوا اسلحتهم باتجاه شخص يعمل محامي ضمن منطقة شارع فلسطين".وأضاف أن "المحامي أصيب بجروح في منطقة الفخذ، فيما لاذ المسلحون بالفرار".وفي سياق منفصل، أضاف المصدر، أن "شخصين يستقلون دراجات نارية أصيبا نتيجة اصطدامهم ببعضهم بالقرب من محطة وقود ابو اقلام في منطقة الكرادة ".