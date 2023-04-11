المثنى تُعطل الدوام الرسمي غداً الأربعاء

وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة المثنى ليوم غد الأربعاء".وأضافت، ان "العطلة جاءت بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)".