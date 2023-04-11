بعد المثنى.. النجف تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء

وذكرت المحافظة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، بمناسبة ذكرى شهادة الإمام علي (عليه السلام)".وقبل قليل، أعلنت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).