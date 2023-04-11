وزير البيئة: قضايا التغير المناخي من اولويات العمل الحكومي

وشدد ئاميدي خلال استقباله ممثل منظمة الفاو في العراق صلاح الحاج في مكتبه اليوم ببغداد، "اهمية دعم جهود العراق في قضايا الزراعة وتوفير الامن الغذائي، كما تم مناقشة أنشطة المنظمة وبرامجها التي يتم تنفيذها في العراق".ئاميدي بين خلال اللقاء الاهتمام الكبير لتعزيز التعاون مع الفاو من خلال تنفيذ مشاريع جديدة تركز على استدامة الاراضي وتقليل التصحر وتوفير متطلبات الامن المائي والغذائي.واستعرض الجانبان اهم المشاريع التي تنفذ مع برنامج الاغذية والزراعة والتي يتم من خلالها التركيز على توسيع نطاق التكيف واجراءات التخفيف مع اثار تغير المناخ.