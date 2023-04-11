واسط تلتحق بركب المحافظات المعطلة ليوم غد الأربعاء

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في محافظة واسط بذكرى استشهاد امير المؤمنين الامام علي (عليه السلام)".وأضاف البيان، ان "العطلة تستثنى منها الدوائر الخدمية نظرا للاستنفار بسبب توقعات موجة الامطار يوم غد".