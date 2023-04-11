مصرف حكومي يُحدد موعد إطلاق سلف الموظفين والمنتسبين

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "بداية الاسبوع المقبل سيكون بداية التقديم على السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية، للموطنة رواتبهم لدى المصرف، ومن خلال تطبيق مصرف الرشيد".