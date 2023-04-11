بابل وذي قار يعطلان الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء

وقال محافظ بابل وسام اصلان الجبوري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام) باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".بدوره، قرر محافظ ذي قار محمد الغزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تعطيل الدوام (عطلة محلية) في جميع مؤسسات الدولة التابعة للحكومة المحلية في ذي قار، وذلك ليوم الاربعاء الموافق 12 نيسان 2023، ويستثنى من ذلك الدوائر الامنية والخدمية والطبية".