بعد بابل وذي قار.. الديوانية تعطل الدوام الرسمي غداً الأربعاء

وقال محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم غدًا الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الأمام علي بن ابي طالب ع باستثناء الخدمية والأمنية والصحية".وفي وقت سابق أعلنت كل من النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والمثنى وواسط وميسان وذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).