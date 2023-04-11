بغداد.. أب يترك أولاده في الشارع ويفر هارباً

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإقدام شخص على ترك أولاده الأربعة على الطريق، شرقي العاصمة بغداد، وفر هارباً.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "شخصاً ترك أولاده وهم 3 بنات وولد واحد (جميعهم أطفال) على الطريق ضمن منطقة الحبيبية في مدينة الصدر شرقي بغداد، وفر هارباً".



وأشار المصدر إلى أن "الاب من متعاطي المخدرات"، مبيناً أنه "تم العثور على الاطفال وايداعهم في مكان أمن من قبل قوة من نجدة الرصافة".