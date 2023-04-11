بالصور.. أمطار وعواصف في بغداد

وكانت هيئة الأنواء الجوية قد أعلنت تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي للأيام (الثلاثاء، الأربعاء، الخميس) نتيجة التأثر بمنخفض جوي ناتج من اندماج امتداد منخفضين جويين أحدهما من البحر المتوسط والآخر قادم من البحر الأحمر، ما يؤدي ذلك إلى حدوث أمطار رعدية مصحوبة بـ"حالوب".