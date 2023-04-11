القضاء يشدد على احترام الفن والتعبير عن الرأي ضمن الاطر الدستورية

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لا توجد دعوى اصولية ضد الفنان أحمد وحيد، وان ما حصل هو قيام احد المحامين بتقديم طلب الى محكمة تحقيق الرصافة واشر عليه القاضي بموجب اجراء روتيني وفق السياقات الادارية المتبعة على كل طلب يقدم الى القاضي وقام المحامي بتصويره، من دون أن يراجع المحكمة او مركز شرطة معين لاستكمال اجراءات الشكوى الاصولية لغاية اليوم".وشدد القضاء، على "احترام الفن بمختلف صوره والتعبير عن الرأي ضمن الاطر الدستورية والقانونية".