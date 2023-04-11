القبض على ضابط برتبة عقيد ساوم احد المواطنين على مبلغ مالي

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان " تم القبض على ضابط برتبة عقيد منسوب للداخلية ساوم احد المواطنين على مبلغ (٢٠٠) الف دينار عراقي في احد مراكز الشرطة بمحافظة واسط".وأضاف انه "تم توقيفه واحالته الى المحمكة باجراء اصولي".