بسبب الامطار.. مصرع طفل بصعقة كهربائية في واسط

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمصرع طفل بصعقة كهربائية نتيجة الامطار في واسط.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "طفلأ يبلغ من العمر ٤ سنوات لقي مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهربائية نتيجة الامطار ضمن منطقة الحي في واسط".



وكانت هيئة الأنواء الجوية قد أعلنت تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي للأيام (الثلاثاء، الأربعاء، الخميس) نتيجة تأثره بمنخفض جوي ناتج من اندماج امتداد منخفضين جويين أحدهما من البحر المتوسط والآخر قادم من البحر الأحمر، ما يؤدي ذلك إلى حدوث أمطار رعدية مصحوبة بـ"حالوب".