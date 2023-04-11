إصابة مدنيين اثنين بحادث سير جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة مدنيين اثنين بحادث سير جنوبي بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدنيين اثنين اصيبا نتيجة حادث سير بين عجلتين على طريق الدورة السريع".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب ايضا باضرار جسيمة بالمركبتين، فضلاً عن زخم مروري شديد على الطريق".