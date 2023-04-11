محافظتان تقرران تعطيل الدوام يوم غد

قررت محافظتا صلاح الدين وكركوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء، بسبب الأمطار.

وقالت محافظة صلاح الدين في بيان، إن "المحافظ إسماعيل خضير الهلوب وجه بتعطيل الدوام الرسمي في مدن المحافظة كافة، يوم غد الأربعاء".

وعزت ذلك الى "الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها في الساعات المقبلة على أجزاء واسعة من مدن المحافظة حسب التنبؤات الجوية الأولية"، مضيفة "يستثنى من ذلك الدوائر الصحية والخدمية والأمنية".

وفي ذات السياق، أعلنت ادارة محافظة كركوك تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد.



وقالت المحافظة في بيان، إنه "نظراً لسوء الاحوال الجوية في محافظة كركوك وحرصا على سلامة طلبتنا ومواطنينا الكرام، وجه محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم غد الاربعاء"، واستثنت من العطلة "الدوائر الخدمية والأمنية والصحية المعنية ولجنة مواجهة الفيضانات والسيول والعواصف".