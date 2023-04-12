طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق: ارتفاع جديد بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية احياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار تكون رعدية احياناً يتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأشار الى، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".ولفت البيان الى أن "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".