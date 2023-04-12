المرور توجه دعوة لأصحاب الدراجات النارية وتصدر تحذيراً

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تدعو أصحاب الدراجات النارية بكافة انواعها لمراجعة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لغرض تسجيلها وفق الضوابط والقوانين في المدة التي حددتها المديرية وأقصاها 1/5/2023".وأضافت: "خلاف ذلك ستحال الدراجات المخالفة إلى الهيئة العامة للكمارك بدعوى كمركية (اي تصادر)".