المالية تصدر توجيهاً يخص رواتب الموظفين

السومرية نيوز – محليات



أصدرت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأربعاء، توجيهاً يخص رواتب موظفي مؤسسات الدولة.



وذكرت وزارة المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "سامي وجهت باستمرار الدوام الرسمي في دائرة المحاسبة، خلال يومي الجمعة والسبت القادمين 14 - 15 نيسان".



وأضافت، أن "هذه التوجيه جاء لغرض إنجاز كافة إجراءات تمويل الرواتب للوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات قبل عطلة عيد الفطر المبارك" .