صور توثق أجواء كربلاء بعد هطول الأمطار

السومرية نيوز - محليات



غطت المياه شوارع وأحياء محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، إثر موجة أمطار متوسطة الشدة.



ووثقت عدسة السومرية نيوز، جانباً من هطول الامطار في مناطق متفرقة من محافظة كربلاء المقدسة.



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