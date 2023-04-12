أمطار تخيّم على أجواء فيحاء العراق (صور)

السومرية نيوز - محليات



شهدت محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، تساقط امطار على مناطق متفرقة من المحافظة جنوبي العراق.



وقال مراسلنا في البصرة، ان "الامطار سقطت على مناطق متفرقة من المحافظة منذ حوالي ساعة".



ووثقت عدسة السومرية نيوز، مشاهد من محافظة البصرة بعد هطول الامطار في مناطق متفرقة من المحافظة.



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