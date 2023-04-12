مصرف حكومي يُوجه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين للشهر الحالي

السومرية نيوز – محليات



وجه مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان الحالي.

وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء تقرر ايقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان فقط بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".





