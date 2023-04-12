مصرع امرأة بحادث سير بين عدد من العجلات في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عدد من العجلات تصادمت فيما بينها ومن ضمنهت عجلة تقل موقوفين الى أحدى المحافظات ضمن ناحية الرضواني في العاصمة بغداد".وأضاف أن "الحادث اسفر عن مصرع امرأة تعرضت الى دهس صادف عبورها لحظة وقوع الحادث"، مبينا أن "عجلة الموقوفين سليمة واكملت طريقها الى الوجهة المقصود".