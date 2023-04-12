ارتفاع منسوب مياه الامطار يخرج أحد الجسور عن الخدمة في صلاح الدين (صور)

وأفاد مراسل السومرية نيوز، ان "جسر ام الشبابيط في قضاء الشرقاط الرابط بين الصبخه والخصم خرج عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار جراء السيول".الصور ادناه: