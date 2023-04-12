شوارع سامراء تغرق بعد موجة أمطار اليوم (فيديو)

شهدت مدينة سامراء، اليوم الأربعاء، خلال الساعة الأخيرة هطول كميات كبيرة من الأمطار ما تسبب بفيضانات بأغلب شوارع المدينة التي خرجت عن الخدمة.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "اغلب شوارع المدينة خرجت عن الخدمة بعد موجة الامطار التي شهدتها المدينة خلال الساعات الماضية".



وأضاف ان "تهالك البنى التحتية للمدينة وعدم تطويرها فاقم من حجم المشكلة التي يعاني منها سكان المدينة من انعدام الخدمات".