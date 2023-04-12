الكشف عن موعد منحة الصحفيين والأدباء والفنانين والشعراء

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أن "المنحة الخاصة بالصحفيين والأدباء والفنانين والشعراء الشعبيين لعام 2022 ستنطلق قريباً".وبينت، أن "الاستلام يكون عن طريق بطاقة ماستر كارد من خلال النقابات والاتحادات".