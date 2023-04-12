استقدام مدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة اصدرت أمر استقدام بحق المدير العام الاسبق للشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدات " استناداً الى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".وتابعت أن "المتهم أقدم على الإيعاز وصرف مبلغ (٢١٩) مليون دينار من أموال الشركة التي يعمل فيها إلى إحدى الشركات الأهليَّة، على الرغم من تقديم الأخيرة كفالات مزورة".