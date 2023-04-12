بالصور.. موجة من السخرية بعد نشر صحة صلاح الدين اعاشة مستشفى بيجي

نشرت اعلام دائرة صحة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، صورا لأعاشة مستشفة بيجي، مما اثار سخرية المواطنين.





الصور ادناه:





ونشرت دائرة صحة صلاح الدين صور اعاشة مستشفى بيجي العام مما يثير موجة من السخرية بالتعليقات على المنشور.الصور ادناه: