بالصور.. غرق شوارع في بغداد بعد موجة امطار اليوم

تنشر السومرية نيوز صورا لشوارع بغداد، اليوم الأربعاء، بعد غرقها اثر موجة الامطار التي شهدتها العاصمة.

وشهدت بغداد وعدة محافظات أخرى تساقط كميات كبيرة من الامطار ما أدى الى غرق الكثير من المناطق والشوارع.



الصور ادناه: