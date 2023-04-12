إعفاء مديري ثلاث مدارس بعد ثبوت إهمالهم في الكرخ الأولى

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تأكيدات مستمرة من قبل وزارة التربية حول الدور القيادي والمسؤوليات المناطة بمديري المدارس للمحافظة على الممتلكات العامة والطلبة والملاك وبذل أقصى الجهود لضمان راحتهم داخل الحرم المدرسي".وأضاف البيان، أنه "لذلك أصدرت وزارة التربية / المديرية العامة للتربية في الكرخ الأولى قراراً بإعفاء مديري ثلاث مدارس ضمن قاطع أبو غريب نتيجة الإهمال الواضح في الجوانب الصحية على خلفية انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي و ظهور صحيات المدرسة بمنظر غير حضاري لا يليق بمكانة واسم المؤسسة التربوية و غير صالح بيئياً للاستخدام".وأوضح مديرها العام عدنان البرع، ان "القرار جاء بعد زيارة المدارس والوقوف على واقعها المزري من حيث النظافة و عدم الاكتراث لصحة من فيها".