الديوانية تعطل الدوام الرسمي في المدراس ليوم غد

وذكر المركز الإعلامي للمحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نظرًا لسقوط كميات كبيرة من الأمطار في هذه اللحظات في مناطق واسعة من المحافظة، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس فقط ليوم غدًا الخميس الموافق 13-4-2023".وأضاف ان " القرار جاء لضمان سلامة التلاميذ والطلبة".