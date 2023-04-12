للمدارس فقط.. محافظ المثنى يعطل الدوام الرسمي ليوم غد

وذكر مكتب المحافظ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحافظ أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس فقط يوم غدا الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية".يذكر ان المحافظات الوسطى والجنوبية تشهد موجة امطار كبيرة مما تسببت بغرق اغلب الشوارع فيها.