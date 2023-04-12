إخماد حريق داخل مستشفى في النجف

أعلن الدفاع المدني في النجف، الأربعاء، عن إخماد حريق داخل مستشفى أمير المؤمنين في المحافظة.



وقال في بيان، "نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق اندلع داخل غرفة المحولات الكهربائية بمستشفى أمير المؤمنين التخصصية للعيون بمحافظة النجف الإشراف دون تسجيل إصابات بشرية".



وأضاف أن "فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بعجلاتها وأخمدت الحريق بوقت قياسي حال دون اتساع النيران الى ردههات المستشفى".