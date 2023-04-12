تعطيل دوام المدارس في بغداد يوم غد

قررت مديريات تربية بغداد، اليوم الأربعاء، تعطيل دوام المدارس ليوم غد.

وقالت وزارة التربية في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "كل مديريات بغداد الست تعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس".

يشار الى بغداد والمحافظات تشهد منذ يوم أمس الثلاثاء موجة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف، الأمر الذي تسبب بغرق العديد من الشوارع.