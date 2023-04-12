بالصور.. سقوط "مسقفات" سيطرة في الديوانية

تنشر السومرية نيوز، صوراً تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي لسقوط "مسقفات" سيطرة الشامية في محافظة الديوانية بعد العاصفة التي ضربت القضاء.

وادناه صور السيطرة: