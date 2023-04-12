عاصفة ترابية تضرب كربلاء (صور)

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمدينة كربلاء وهي تشهد عاصفة ترابية بعد أمطار غزيرة.

يشار الى أن محافظات عدة تشهد منذ يوم أمس الثلاثاء موجة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف، الأمر الذي تسبب بغرق العديد من الشوارع.