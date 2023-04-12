أمانة بغداد تعلن سيطرتها على تصريف مياه الأمطار

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، سيطرتها على تصريف مياه الأمطار ضمن مناطق العاصمة.



وذكر بيان للأمانة أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم والكادر المتقدم لامانة بغداد اشرفوا ميدانياً على تطبيق خطة الطوارئ لتصريف المياه الأمطار التي انطلقت منذ يوم امس في عموم مدينة بغداد".

وأضاف أن "خطة الأمطار دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس وتضمنت استنفار الجهد الآلي والبشري وتهيئة محطات الصرف الصحي والأمطار وخطوط ومحطات الطوارئ".

وأشار إلى أن "كميات الأمطار انحسرت في عموم الشوارع والاحياء السكنية وتم تصفير اغلبها والمتبقي بعض الازقة ضمن المناطق الزراعية جاري استنفار الجهد البلدي لتصفيرها ايضاً"، مبيناً أن "دوائر أمانة بغداد استطاعت السيطرة على كميات الأمطار التي هطلت بمعدل (٢٧،٥) ملم في حين تبلغ الطاقة التصميمية لشبكة مدينة بغداد (٢٢،٥) ملم وهي ضمن واجبات ومهام عمل الأمانة المعتاد".