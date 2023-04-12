أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وقالت الأمانة في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، الخميس، الموافق، للثالث عشر من نيسان، سنة 2023، بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضاف البيان أن العطلة "باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية".

يشار الى بغداد والمحافظات تشهد منذ يوم أمس الثلاثاء موجة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف، الأمر الذي تسبب بغرق العديد من الشوارع.