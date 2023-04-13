بعد موجة الأمطار "الغزيرة".. تعرف على حالة الطقس في العراق خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وبين، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".